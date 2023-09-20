«С переходом на военное положение»: эксперт рассказал о второй волне мобилизации в России

На фоне новой законодательной инициативы президента Путина относительно поправок в закон о военном положении слухи о второй волне мобилизации в России увеличились в разы. Портал «Сиб.фм» публикует самые острые высказывания российских блогеров и официальные комментарии к ним.

Российские эксперты в области военной науки, многочисленные аналитики, журналисты, блогеры и даже военкоры, работающие в зоне действия СВО, расходятся во мнениях относительно необходимости проведения второй волны мобилизации. Свои рассуждения на эту непростую тему они «сливают» в свои личные аккаунты и телеграмм-каналы.

Так, популярный в сети провоенный блогер Алексей Живов высказал смелое предположение о том, что что масштабный призыв резервистов и запасников в России может начаться после сразу после президентских выборов, которые намечены на март грядущего 2024 года. По его мнению, цель второй волны мобилизации — проведение новой военной операции. При этом Алексей уверен, что законы и учебные центры нашей страны уже готовы к следующей мобилизации, а списки призыва, скорее всего, уже составлены.

Также слышны призывы к организации второй волны мобилизации из уст известного военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который изнутри знаком с ситуацией на месте: «Пока есть время, необходимо подготовить резервы на случай затягивания СВО и возможного контрнаступления противника. Начать подготовку второй волны мобилизованных нужно как можно раньше, но главное учесть ошибки первой волны», высказался он с своём официальном телеграмм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition».

В это же время, выступая на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2023», гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев ответил на вопрос о второй волне мобилизации: «Сейчас российские военные борются с противником совершенно иными технологиями, нежели год-полтора назад. Армия приобрела ритм, поэтому ни о какой мобилизации не может быть и речи. У нас уже 300 тысяч, даже больше, добровольцев. Это умелые высокомотивированные мужчины среднего возраста. Обученные, обмундированные и вооруженные. У нас колоссальный запас прочности», отметил журналист.

Также первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев во время недавнего большого совещания на тему работы отечественного ВПК заявил, что «сейчас правильнее будет говорить о мобилизации отечественной промышленности». По его мнению, эта работа и потребует мобилизации людских ресурсов, но не на фронт СВО, а на оборонные заводы, но на фронт пойдут те, кто сам желает принять участие в боевых действиях.