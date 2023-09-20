Сибиряк попытался отправить отравленную воду солдатам на СВО

Жителя Барнаула задержали по подозрению в госизмене и подготовке к теракту.

Житель Барнаула попытался отравить воду, которую могли выпить военнослужащие на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

По данным спецслужбы, 42-летний мужчина вышел на граждан Украины и выразил желание поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ). В качестве доказательства своих намерений он решил отравить воду, предназначавшуюся для российских бойцов.

Вода для военнослужащих не успела доехать, так как оперативники ФСБ своевременно пресекли действия сибиряка.

Мужчину задержали и обвинили в покушении на государственную измену и покушении на террористический акт.



Как ранее писал Сиб.фм, бизнесмен из Новосибирска передал почти 300 кг халвы на СВО.