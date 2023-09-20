Спрос на золото будет расти умеренными темпами, считают эксперты

Интерес к физическому золоту среди российских инвесторов остается стабильным, считают эксперты ВТБ. При этом в банке ожидают умеренный рост спроса на драгметалл до конца года.

Спрос на инвестиционное золото со стороны состоятельных клиентов продолжает расти. Дополнительным фактором, влияющим на спрос, является возможность обратного выкупа золота. Таким образом инвесторы могут зафиксировать доходность по золотым слиткам, стоимость драгметалла будет рассчитана по котировкам кредитной организации на момент сделки в рублях.

«С начала года объем реализованных банком золотых слитков вырос в 1,5 раза, превысив 48,2 тонн. Клиенты увеличили объем хранения физического золота в банке до 66 млрд рублей, что превышает наши прогнозные ожидания по итогам текущего года на 20%», — комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.



По его словам, дефицита слитков в банке не отмечают.