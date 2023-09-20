Стали известны имена владельцев продуктовых рынков Новосибирска

В Новосибирске раскрыли имена владельцев крупных рынков Новосибирска.

Ранее продовольственные рынки Новосибирска были под контролем государства и муниципалитета, но сегодня они принадлежат частным лицам. Несмотря на развитие супермаркетов и сетевых магазинов, продуктовые рынки по-прежнему пользуются популярностью у новосибирцев. Издание Atas.info рассказало, кому принадлежат крупные рынки города.

Центральный рынок – один из самых крупных продовольственных рынков Новосибирска. В 2007 году компания «Обь-3», принадлежащая основателю и владельцу сети магазинов «Мария-Ра», алтайскому бизнесмену Александру Ракшину, купила на аукционе 56,4% акций Центрального рынка за 182,23 млн руб. Ранее этот пакет принадлежал муниципалитету. Остальные доли распределены между частными лицами.

Сейчас управляет рынком ООО «Рынок Центральный», зарегистрированное в Барнауле. Компания принадлежит самому Ракшину, его жене Галине и детям Алле и Евгению. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 117 290 000 рублей.

Ленинский рынок – еще один крупный продовольственный рынок Новосибирска. Компания ООО «Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза» была учреждена еще в 1993 году. Сейчас держатель самого крупного пакета акций (21,6%) – Новосибирская облпотребсоюз, а остальные доли распределены между 44 частными лицами. Наиболее значимый пакет среди них (10,38%) принадлежит Станиславу Липскому, который с 1989 года возглавляет Облпотребсоюз. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 1 502 000 рублей.

Октябрьский рынок — ранее был на балансе управления торговли города, затем стал торгово-закупочным предприятием Новосибирского Облпотребсоюза и в конечном итоге был реорганизован в акционерное общество. По данным Центросоюза РФ, 80% акций ЗАО «Октябрьский рынок» было продано за 800 млн рублей, что привело к тому, что Станислав Липский получил контроль над пакетом в 12,3% акций общества. Доли в уставном капитале рынка получили также члены правления Николай Шабалин (8,29%) и Виктор Лукашов (11,42%).

На момент продажи крупного пакета акций в 2001 году, 56,5% акций принадлежали Облпотребсоюзу, а 43,5% — департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. После этого данные о владельцах ЗАО «Октябрьский рынок» не раскрывались. Чистая прибыль ЗАО «Октябрьский рынок» по итогам 2022 года составила 5 322 000 рублей.

Хилокский рынок — является одним из крупнейших в регионе оптово-розничных рынков по продаже фруктов и овощей. 88% компании принадлежат предпринимателю Анатолию Зяблову, а 12% — его компаньону Валерию Масько. Однако после смерти Анатолия Зяблова в сентябре 2023 года судьба его пакета акций пока неизвестна, но можно предположить, что его унаследует сын Дмитрий, который занимает пост директора ООО «ТЦ Хилокский».

Чистая прибыль ООО «ТЦ Хилокский» по итогам 2022 года составила 26 268 000 рублей.