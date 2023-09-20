Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске

Без чёткой работы транспортной сети — этой своего рода кровеносной системы города — невозможно представить жизнь современного мегаполиса. В Новосибирске есть практически все виды транспорта. С чего они начинались и как развивались — зачем нужны были кирпичи в первых трамваях, когда появился первый аэродром, как новосибирцы сделали метро самым тихим (изобретение разлетелось по всей стране) — об этом в новом сюжете проекта «Пульс города N».

Транспорту Новосибирск обязан самим своим появлением. Если бы не строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, да не решение строить мост через Обь у села Кривощёково, не появился бы на карте дерзкий город со столичным размахом, менее чем за три четверти века превратившийся в миллионник.

Оказавшийся на перекрёстке крупнейших водной и железнодорожной артерий — с запада страны на восток и с севера на юг, Новосибирск сегодня — мощный транспортный и логистический узел, посредством железнодорожных и воздушных линий, водных путей и автомобильных трасс связывающий Урал и Дальний Восток, Крайний Север и Среднюю Азию.

Поезд идёт на восток

Начать рассказ о новосибирском транспорте справедливо именно с железнодорожного, ведь это он дал старт городу.

В конце XIX века через границы будущего мегаполиса прошла Транссибирская железнодорожная магистраль — один из самых масштабных государственных проектов в мире. На момент постройки это была самая длинная, а теперь — вторая по длине железная дорога на планете, пересекающая два десятка регионов страны, восемь часовых поясов и шестнадцать крупных рек и до сих пор являющаяся основной транспортной артерией России. Благодаря ей путь из Москвы на Дальний Восток, который раньше мог занимать до нескольких месяцев, сократился до одной недели.

Путь, через который пошли гигантские грузовые и пассажирские потоки, превратил Новосибирск в масштабный железнодорожный узел. Сегодня в городе семь крупных железнодорожных станций, несколько грузовых сортировочных пунктов. В городе сходятся железные дороги алтайского и кузбасского направлений.

В 1892 году началось строительство железнодорожной станции. За свою историю она несколько раз меняла название и вид. Первый небольшой деревянный вокзальчик назывался «Обь». Потом был «Новониколаевск», «Новосибирск», «Новосибирск Первый», пока, наконец, он не приобрёл своё нынешнее название — «Новосибирск-Главный». Современное здание вокзала построили в 1939 году, в его архитектуру авторы вложили образ паровоза, устремлённого на восток. Одновременно здание вокзала может вместить почти 4 000 пассажиров, а ежегодный пассажирский поток сегодня — 16 млн человек. Вокзал «Новосибирск-Главный» — крупнейший в азиатской части страны. Отсюда уходят поезда в пяти направлениях. В том числе это начальная точка Турксиба — железной дороги, соединяющей Сибирь и Среднюю Азию. На воде и в небе

В этом году ровно 100 лет с момента появления в Новосибирске первого аэродрома — он был оборудован в Закаменке. Вообще, история авиации в нашем городе давняя, и Новосибирск по праву ею гордится. Из Новосибирска родом знаменитый летчик-ас, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин. Несколько лет назад его имя было присвоено международному аэропорту Новосибирска — Толмачёво, а в зале терминала установлена модель самолёта, на котором он летал.

А в 50-х годах на новосибирской земле учились летать второй советский космонавт, первый человек, совершивший длительный космический полёт, Герман Титов, космонавты Борис Волынов и Павел Попович.

Сегодня Толмачёво — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел России. В 2022 году через аэропорт прошло более семи с половиной миллионов пассажиров. Регулярные прямые пассажирские рейсы связывают Новосибирск со многими городами России и более чем десятью странами ближнего и дальнего зарубежья.

В прошлом году здание новосибирского аэровокзала реконструировали. И теперь это — самый большой региональный аэропорт в России. И один из самых «умных» в стране. Проектировщикам, которые занимались реконструкцией воздушной гавани, поставили задачу сделать нечто особенное, чтобы, попадая в этот аэропорт, люди запоминали его навсегда. И теперь это очень просторное, светлое, красивое и инженерно сложное здание. А ещё в Толмачёво есть одна уникальная деталь — здесь размещён филиал Новосибирского художественного музея.

Реконструкция аэропорта ещё продолжается, сейчас реконструируют взлётные полосы. Завершить работы планируют к 2025 году.

Есть в Новосибирске и речной порт. Сегодня у него новые задачи. Пусть и не в таком объёме, как несколько десятилетий назад, но здесь и сегодня совершаются регулярные рейсы по Оби, которые, в том числе речными трамвайчиками, перевозят пассажиров с левого берега на правый. А также проводятся экскурсии и круизы по Оби и Обскому морю.

Нам любые дороги дороги

Если транспорт — кровеносная система города, то кровеносная система самого транспорта — это дорожная сеть.

Берега Оби в Новосибирске связывают три моста. Но этого давно недостаточно. Новый, четвёртый, уже почти закончен, и скоро по нему откроется движение. Этот мост, как и построенный несколько лет назад Бугринский, обещает стать новым украшением города.

А ещё один мостовой переход — в Советском районе города — не совсем обычный: он появился благодаря построенной в этом месте Новосибирской ГЭС. Изначально, при строительстве гидроэлектростанции, через плотину Новосибирского водохранилища и саму ГЭС проектом была предусмотрена только технологическая дорога. Однако необходимость дороги общего пользования на этом участке была очевидна, поскольку движение было очень затруднённым. В итоге решили построить двухполосную дорогу, которая намного улучшила транспортную проходимость в районе. Кстати, благодаря строительству ГЭС в выигрыше оказался и водный транспорт — период навигации судов увеличился на целые месяц-полтора.

Город растёт, обгоняя время. Количество автомобилей уже давно превысило пропускные способности существующих дорог. Для ускорения транспортного потока и усиления роли Новосибирска как транзитного центра страны необходимо развитие дорожной сети. В 2017 году в Новосибирской области стартовал нацпроект «Безопасные и качественные дороги». В его рамках в мегаполисе ремонтируют федеральные трассы, строят крупные транспортные развязки, которые в том числе должны решить вопрос с пробками. В итоге, спустя пять лет, дорог, соответствующих нормам, в городе стало примерно вдвое больше. А к концу 2024 года доля таких дорог в Новосибирске должна превысить 80 %.

Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России по протяжённости дорог с цементобетонными покрытиями. По этой технологии построен Северный обход Новосибирска, несколько федеральных трасс и дорог регионального значения.

Один из стратегических проектов дорожного строительства в Новосибирске сегодня — Восточный обход. Здесь, как и при возведении других важных городских объектов, используются проверенные стройматериалы местного производства.

Так, продукция завода «Искитимцемент», входящего в холдинг «Сибирский цемент», применялась при капитальном ремонте известного всем Чуйского тракта. Для строительства же Восточного обхода Новосибирска предприятие направило более 55 тысяч тонн стройматериала.

В настоящее время завод выпускает десять видов продукции, в том числе три «дорожных» цемента. Бетон, изготовленный на их основе, отличается стойкостью к воздействию агрессивных сред, низким тепловыделением при твердении, высокой прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью и долговечностью. Соответствие повышенным стандартам — непременное требование к продукции, которая используется в строительстве дорожных покрытий, взлётно-посадочных полос и мостов.

В компании «Искитимцемент» уверены: рост количества дорог с монолитными цементобетонными основаниями и покрытиями может стать мощным импульсом для развития экономики Новосибирской области и Сибири в целом. А дороги наконец перестанут быть одной из двух российских бед.

Впрочем, дороги нужно не только строить, но и сохранять. Чрезмерная нагрузка на дорожное полотно приводит к тому, что дорога быстрее изнашивается и ремонтировать её приходится чаще. Чтобы обеспечивать сохранность автомобильных дорог в Новосибирске, компания «Ростелеком» установила на въезде в город несколько систем весогабаритного контроля. Эти комплексы фиксируют вес и габариты автомобилей круглосуточно и при любой погоде, а результаты передаются в центр обработки данных. Если максимальные показатели превышены, информация о нарушителях уходит в ГИБДД.

Легенда № 13 и другие

По словам научного сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, первые шаги по организации маршрутных дилижансов в Ново-Николаевске были предприняты ещё в 1907 году, трамвай планировали пустить в 1914-м, а троллейбус в 1936-м. Но реально всё задержалось. Сегодня в Новосибирске есть практически все виды общественного транспорта. Ежедневно горожан и многочисленных приезжих перевозят более 70 автобусных маршрутов, десятки троллейбусных и трамвайных. Кроме того, горожан возят обычные и маршрутные такси.

Интересна история городского трамвая. Оказывается, как рассказывают краеведы, он появился в Новосибирске сравнительно поздно по сравнению с другими, в том числе сибирскими городами — лишь в 1934 году, хотя желание и технические возможности позволяли запустить его ещё до революции. В 1914 году представили первый проект городского трамвая. Но томский губернатор счёл его дерзким и, что называется, зарубил. Однако амбициозных новониколаевцев это не остановило, и через два года они добились разрешения в МВД в Санкт-Петербурге, вопреки резолюции губернатора. Но осуществить планы помешали революция и гражданская война. Вернулись к идее трамвая только в 1930-е. Первые трамваи были деревянными, а в холодное время года единственным средством обогрева в них служили кирпичи. Их раскаляли на кострах на конечных остановках, и кондукторы заменяли под ногами водителей остывшие на новые. Правда, хватало такого «отопления» ненадолго. Сегодняшний трамвай, конечно, более комфортный и тёплый. И он по-прежнему популярен у горожан. А 13-й маршрут даже стал городской легендой, заполучив неофициальное звание непримиримого борца с нарушителями ПДД. Интересно, что, несмотря на порой весьма печальные последствия для автомобилей нарушителей, на всеобщего любимца, похоже, никто не обижается, считая его «приговоры» строгими, но справедливыми и даже единственно действенными. Ещё позже — в 1957 году — в Новосибирске появился троллейбус. А вот автобусы тоже появились сто лет назад. Интересно, что в качестве «пилотных» опробовали два переоборудованных грузовика с открытым верхом, которые курсировали между вокзалом, центром и нынешним районом ГПНТБ. Но продержались они меньше года: всё-таки «кабриолеты» — не для сибирских морозов. Однако полностью от автобусов не отказались, и в 1925 году в Новосибирске было уже 13 автобусов. А к концу 1920-х на линии вышли первые автобусы отечественного производства, которые были выкрашены в разные цвета. Самое первое, самое тихое, самый длинный

Всё-таки, кто бы что ни говорил, а Новосибирск можно назвать городом-везунчиком. В 1980-х годах ему снова улыбнулась удача — в этот раз транспортная. 7 января 1986 года в Новосибирске заработал первый и единственный в Сибири метрополитен, самый восточный в стране. Он стал для города таким же важным фактором развития, как сто лет назад — железная дорога. Наш метрополитен третий в стране по пассажиропотоку, четвёртый по числу станций, сейчас их 13, и пятый — по суммарной протяжённости линий. Константин Голодяев говорит, что идею построить в столице Сибири метро озвучили давно: впервые в 1924 году, в студенческих мечтах, а в 1954 году её внесли в Генплан развития Новосибирска. В 1962 году в городе родился миллионный житель, а по негласному советскому стандарту города-миллионники могли всерьёз претендовать на сооружение метро. Однако открытия метрополитена новосибирцам пришлось ждать ещё почти четверть века.

Новосибирское метро первым в мире решило проблему нежелательных вибраций, возникающих при движении составов. В Москве и других городах они были причинами не только ужасного грохота, но и повреждения зданий, стоящих над тоннелями. Новосибирские инженеры разработали новую конструкцию путей с резиновыми прокладками, которые гасят почти 100 % колебаний. Благодаря этому открытию прокладывать тоннели вблизи жилых домов стало безопасно, а уровень шума снизился в несколько раз, по сравнению с более старыми метрополитенами в других городах. Со временем это изобретение переняли и внедрили в столице, а затем по всей России, и не только в метрополитене.

Станция «Речной вокзал» — единственная в своём роде среди всех станций всех метрополитенов России. Уникальность её в том, что она, будучи крытой, одновременно находится и под землёй, и над землёй. А наш метромост замечателен тем, что это самый длинный метромост на планете, находящийся в коробе, — его длина вместе с береговыми эстакадами — более двух километров. К тому же наш мост может менять свою длину — в год до полуметра, под влиянием погодных условий. Совсем скоро на левом берегу откроется новая станция — «Спортивная». Кстати, мы и тут отличились: Новосибирск станет вторым городом в стране после Санкт-Петербурга, где будет станция закрытого типа, то есть с дверями, отделяющими поезда от платформы.

Несмотря на то, что планы по строительству новых станций новосибирцы воспринимают скептически, работа в этом направлении продолжается. Не исключено, что к 2030 году в Новосибирске могут появиться ещё две станции.

В перемещении нуждаются не только люди, но и грузы. Сегодня курьерские доставки можно по праву считать частью транспортной системы, которая связывает между собой города и людей, помогает поддерживать общение и сотрудничество. СДЭК — одна из самых известных и крупных курьерских служб — имеет новосибирские корни. В настоящее время это мощная сеть, охватывающая 31 страну. Связь внутри городов и между городами помогают обеспечивать более 5 000 курьеров и 4 450 офисов по всему миру. В день через сервис доставки проходит более 350 000 отправлений.

Ещё одним своеобразным мостом между городами и предприятиями является служба корпоративного обеспечения БЭСТ, снабжающая новосибирские компании всем необходимым для бесперебойной работы. Хозяйственные товары, канцелярия, бытовая химия, бумажные полотенца, салфетки и многое другое — компания БЭСТ является связующим звеном между своими партнёрами и клиентами.

Транспортная система Новосибирска продолжает развиваться. В городе регулярно появляются новые маршруты, а сам транспорт становится современнее и комфортнее, реконструируется, обновляется и модернизируется. Транспортное сердце Сибири работает чётко и уверенно.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR