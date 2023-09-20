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общество

Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске

Фото: СИБ.ФМ

Без чёткой работы транспортной сети — этой своего рода кровеносной системы города — невозможно представить жизнь современного мегаполиса. В Новосибирске есть практически все виды транспорта. С чего они начинались и как развивались — зачем нужны были кирпичи в первых трамваях, когда появился первый аэродром, как новосибирцы сделали метро самым тихим (изобретение разлетелось по всей стране) — об этом в новом сюжете проекта «Пульс города N».

Транспорту Новосибирск обязан самим своим появлением. Если бы не строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, да не решение строить мост через Обь у села Кривощёково, не появился бы на карте дерзкий город со столичным размахом, менее чем за три четверти века превратившийся в миллионник.

Оказавшийся на перекрёстке крупнейших водной и железнодорожной артерий — с запада страны на восток и с севера на юг, Новосибирск сегодня — мощный транспортный и логистический узел, посредством железнодорожных и воздушных линий, водных путей и автомобильных трасс связывающий Урал и Дальний Восток, Крайний Север и Среднюю Азию.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 2

Поезд идёт на восток

Начать рассказ о новосибирском транспорте справедливо именно с железнодорожного, ведь это он дал старт городу.

В конце XIX века через границы будущего мегаполиса прошла Транссибирская железнодорожная магистраль — один из самых масштабных государственных проектов в мире. На момент постройки это была самая длинная, а теперь — вторая по длине железная дорога на планете, пересекающая два десятка регионов страны, восемь часовых поясов и шестнадцать крупных рек и до сих пор являющаяся основной транспортной артерией России. Благодаря ей путь из Москвы на Дальний Восток, который раньше мог занимать до нескольких месяцев, сократился до одной недели.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 3

Путь, через который пошли гигантские грузовые и пассажирские потоки, превратил Новосибирск в масштабный железнодорожный узел. Сегодня в городе семь крупных железнодорожных станций, несколько грузовых сортировочных пунктов. В городе сходятся железные дороги алтайского и кузбасского направлений.

В 1892 году началось строительство железнодорожной станции. За свою историю она несколько раз меняла название и вид. Первый небольшой деревянный вокзальчик назывался «Обь». Потом был «Новониколаевск», «Новосибирск», «Новосибирск Первый», пока, наконец, он не приобрёл своё нынешнее название — «Новосибирск-Главный».

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 4

Современное здание вокзала построили в 1939 году, в его архитектуру авторы вложили образ паровоза, устремлённого на восток. Одновременно здание вокзала может вместить почти 4 000 пассажиров, а ежегодный пассажирский поток сегодня — 16 млн человек. Вокзал «Новосибирск-Главный» — крупнейший в азиатской части страны. Отсюда уходят поезда в пяти направлениях. В том числе это начальная точка Турксиба — железной дороги, соединяющей Сибирь и Среднюю Азию.

На воде и в небе

В этом году ровно 100 лет с момента появления в Новосибирске первого аэродрома — он был оборудован в Закаменке. Вообще, история авиации в нашем городе давняя, и Новосибирск по праву ею гордится. Из Новосибирска родом знаменитый летчик-ас, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин. Несколько лет назад его имя было присвоено международному аэропорту Новосибирска — Толмачёво, а в зале терминала установлена модель самолёта, на котором он летал.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 5

А в 50-х годах на новосибирской земле учились летать второй советский космонавт, первый человек, совершивший длительный космический полёт, Герман Титов, космонавты Борис Волынов и Павел Попович.

Сегодня Толмачёво — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел России. В 2022 году через аэропорт прошло более семи с половиной миллионов пассажиров. Регулярные прямые пассажирские рейсы связывают Новосибирск со многими городами России и более чем десятью странами ближнего и дальнего зарубежья.

В прошлом году здание новосибирского аэровокзала реконструировали. И теперь это — самый большой региональный аэропорт в России. И один из самых «умных» в стране. Проектировщикам, которые занимались реконструкцией воздушной гавани, поставили задачу сделать нечто особенное, чтобы, попадая в этот аэропорт, люди запоминали его навсегда. И теперь это очень просторное, светлое, красивое и инженерно сложное здание. А ещё в Толмачёво есть одна уникальная деталь — здесь размещён филиал Новосибирского художественного музея.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 6

Реконструкция аэропорта ещё продолжается, сейчас реконструируют взлётные полосы. Завершить работы планируют к 2025 году.

Есть в Новосибирске и речной порт. Сегодня у него новые задачи. Пусть и не в таком объёме, как несколько десятилетий назад, но здесь и сегодня совершаются регулярные рейсы по Оби, которые, в том числе речными трамвайчиками, перевозят пассажиров с левого берега на правый. А также проводятся экскурсии и круизы по Оби и Обскому морю.

Нам любые дороги дороги

Если транспорт — кровеносная система города, то кровеносная система самого транспорта — это дорожная сеть.

Берега Оби в Новосибирске связывают три моста. Но этого давно недостаточно. Новый, четвёртый, уже почти закончен, и скоро по нему откроется движение. Этот мост, как и построенный несколько лет назад Бугринский, обещает стать новым украшением города.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 7

А ещё один мостовой переход — в Советском районе города — не совсем обычный: он появился благодаря построенной в этом месте Новосибирской ГЭС. Изначально, при строительстве гидроэлектростанции, через плотину Новосибирского водохранилища и саму ГЭС проектом была предусмотрена только технологическая дорога. Однако необходимость дороги общего пользования на этом участке была очевидна, поскольку движение было очень затруднённым. В итоге решили построить двухполосную дорогу, которая намного улучшила транспортную проходимость в районе. Кстати, благодаря строительству ГЭС в выигрыше оказался и водный транспорт — период навигации судов увеличился на целые месяц-полтора.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 8

Город растёт, обгоняя время. Количество автомобилей уже давно превысило пропускные способности существующих дорог. Для ускорения транспортного потока и усиления роли Новосибирска как транзитного центра страны необходимо развитие дорожной сети. В 2017 году в Новосибирской области стартовал нацпроект «Безопасные и качественные дороги». В его рамках в мегаполисе ремонтируют федеральные трассы, строят крупные транспортные развязки, которые в том числе должны решить вопрос с пробками. В итоге, спустя пять лет, дорог, соответствующих нормам, в городе стало примерно вдвое больше. А к концу 2024 года доля таких дорог в Новосибирске должна превысить 80 %.

Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России по протяжённости дорог с цементобетонными покрытиями. По этой технологии построен Северный обход Новосибирска, несколько федеральных трасс и дорог регионального значения.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 9

Один из стратегических проектов дорожного строительства в Новосибирске сегодня — Восточный обход. Здесь, как и при возведении других важных городских объектов, используются проверенные стройматериалы местного производства.

Так, продукция завода «Искитимцемент», входящего в холдинг «Сибирский цемент», применялась при капитальном ремонте известного всем Чуйского тракта. Для строительства же Восточного обхода Новосибирска предприятие направило более 55 тысяч тонн стройматериала.

В настоящее время завод выпускает десять видов продукции, в том числе три «дорожных» цемента. Бетон, изготовленный на их основе, отличается стойкостью к воздействию агрессивных сред, низким тепловыделением при твердении, высокой прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью и долговечностью. Соответствие повышенным стандартам — непременное требование к продукции, которая используется в строительстве дорожных покрытий, взлётно-посадочных полос и мостов.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 10

В компании «Искитимцемент» уверены: рост количества дорог с монолитными цементобетонными основаниями и покрытиями может стать мощным импульсом для развития экономики Новосибирской области и Сибири в целом. А дороги наконец перестанут быть одной из двух российских бед.

Впрочем, дороги нужно не только строить, но и сохранять. Чрезмерная нагрузка на дорожное полотно приводит к тому, что дорога быстрее изнашивается и ремонтировать её приходится чаще. Чтобы обеспечивать сохранность автомобильных дорог в Новосибирске, компания «Ростелеком» установила на въезде в город несколько систем весогабаритного контроля. Эти комплексы фиксируют вес и габариты автомобилей круглосуточно и при любой погоде, а результаты передаются в центр обработки данных. Если максимальные показатели превышены, информация о нарушителях уходит в ГИБДД.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 11

Легенда № 13 и другие

По словам научного сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, первые шаги по организации маршрутных дилижансов в Ново-Николаевске были предприняты ещё в 1907 году, трамвай планировали пустить в 1914-м, а троллейбус в 1936-м. Но реально всё задержалось. Сегодня в Новосибирске есть практически все виды общественного транспорта. Ежедневно горожан и многочисленных приезжих перевозят более 70 автобусных маршрутов, десятки троллейбусных и трамвайных. Кроме того, горожан возят обычные и маршрутные такси.

Интересна история городского трамвая. Оказывается, как рассказывают краеведы, он появился в Новосибирске сравнительно поздно по сравнению с другими, в том числе сибирскими городами — лишь в 1934 году, хотя желание и технические возможности позволяли запустить его ещё до революции. В 1914 году представили первый проект городского трамвая. Но томский губернатор счёл его дерзким и, что называется, зарубил. Однако амбициозных новониколаевцев это не остановило, и через два года они добились разрешения в МВД в Санкт-Петербурге, вопреки резолюции губернатора. Но осуществить планы помешали революция и гражданская война.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 12

Вернулись к идее трамвая только в 1930-е. Первые трамваи были деревянными, а в холодное время года единственным средством обогрева в них служили кирпичи. Их раскаляли на кострах на конечных остановках, и кондукторы заменяли под ногами водителей остывшие на новые. Правда, хватало такого «отопления» ненадолго.

Сегодняшний трамвай, конечно, более комфортный и тёплый. И он по-прежнему популярен у горожан. А 13-й маршрут даже стал городской легендой, заполучив неофициальное звание непримиримого борца с нарушителями ПДД. Интересно, что, несмотря на порой весьма печальные последствия для автомобилей нарушителей, на всеобщего любимца, похоже, никто не обижается, считая его «приговоры» строгими, но справедливыми и даже единственно действенными.

Ещё позже — в 1957 году — в Новосибирске появился троллейбус. А вот автобусы тоже появились сто лет назад. Интересно, что в качестве «пилотных» опробовали два переоборудованных грузовика с открытым верхом, которые курсировали между вокзалом, центром и нынешним районом ГПНТБ. Но продержались они меньше года: всё-таки «кабриолеты» — не для сибирских морозов. Однако полностью от автобусов не отказались, и в 1925 году в Новосибирске было уже 13 автобусов. А к концу 1920-х на линии вышли первые автобусы отечественного производства, которые были выкрашены в разные цвета.

Самое первое, самое тихое, самый длинный

Всё-таки, кто бы что ни говорил, а Новосибирск можно назвать городом-везунчиком. В 1980-х годах ему снова улыбнулась удача — в этот раз транспортная. 7 января 1986 года в Новосибирске заработал первый и единственный в Сибири метрополитен, самый восточный в стране. Он стал для города таким же важным фактором развития, как сто лет назад — железная дорога. Наш метрополитен третий в стране по пассажиропотоку, четвёртый по числу станций, сейчас их 13, и пятый — по суммарной протяжённости линий. Константин Голодяев говорит, что идею построить в столице Сибири метро озвучили давно: впервые в 1924 году, в студенческих мечтах, а в 1954 году её внесли в Генплан развития Новосибирска. В 1962 году в городе родился миллионный житель, а по негласному советскому стандарту города-миллионники могли всерьёз претендовать на сооружение метро. Однако открытия метрополитена новосибирцам пришлось ждать ещё почти четверть века.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 13

Новосибирское метро первым в мире решило проблему нежелательных вибраций, возникающих при движении составов. В Москве и других городах они были причинами не только ужасного грохота, но и повреждения зданий, стоящих над тоннелями. Новосибирские инженеры разработали новую конструкцию путей с резиновыми прокладками, которые гасят почти 100 % колебаний. Благодаря этому открытию прокладывать тоннели вблизи жилых домов стало безопасно, а уровень шума снизился в несколько раз, по сравнению с более старыми метрополитенами в других городах. Со временем это изобретение переняли и внедрили в столице, а затем по всей России, и не только в метрополитене.

Станция «Речной вокзал» — единственная в своём роде среди всех станций всех метрополитенов России. Уникальность её в том, что она, будучи крытой, одновременно находится и под землёй, и над землёй. А наш метромост замечателен тем, что это самый длинный метромост на планете, находящийся в коробе, — его длина вместе с береговыми эстакадами — более двух километров. К тому же наш мост может менять свою длину — в год до полуметра, под влиянием погодных условий. Совсем скоро на левом берегу откроется новая станция — «Спортивная». Кстати, мы и тут отличились: Новосибирск станет вторым городом в стране после Санкт-Петербурга, где будет станция закрытого типа, то есть с дверями, отделяющими поезда от платформы.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 14

Несмотря на то, что планы по строительству новых станций новосибирцы воспринимают скептически, работа в этом направлении продолжается. Не исключено, что к 2030 году в Новосибирске могут появиться ещё две станции.

В перемещении нуждаются не только люди, но и грузы. Сегодня курьерские доставки можно по праву считать частью транспортной системы, которая связывает между собой города и людей, помогает поддерживать общение и сотрудничество. СДЭК — одна из самых известных и крупных курьерских служб — имеет новосибирские корни. В настоящее время это мощная сеть, охватывающая 31 страну. Связь внутри городов и между городами помогают обеспечивать более 5 000 курьеров и 4 450 офисов по всему миру. В день через сервис доставки проходит более 350 000 отправлений.

Фото Транспортное сердце Сибири: с чего начинался и как развивался транспорт в Новосибирске 15

Ещё одним своеобразным мостом между городами и предприятиями является служба корпоративного обеспечения БЭСТ, снабжающая новосибирские компании всем необходимым для бесперебойной работы. Хозяйственные товары, канцелярия, бытовая химия, бумажные полотенца, салфетки и многое другое — компания БЭСТ является связующим звеном между своими партнёрами и клиентами.

Транспортная система Новосибирска продолжает развиваться. В городе регулярно появляются новые маршруты, а сам транспорт становится современнее и комфортнее, реконструируется, обновляется и модернизируется. Транспортное сердце Сибири работает чётко и уверенно.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

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Ольга Павлова
журналист

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