Цифровой паспорт россиянина: как получить, зачем он нужен, где можно использовать

Россиян предупредили, что новый электронный вариант паспорта гражданина РФ не заменит привычный бумажный, но будет использоваться на Госуслугах наряду с цифровыми копиями других важных документов.

Цифровой вариант паспорта, а также некоторые справки, удостоверения, выписки и свидетельства, используемые в отдельных случаях, можно будет предъявить вместо бумажного оригинала при покупках в магазине, при посадке на поезд и для получения услуг в МФЦ.

Полный перечень ситуаций, где замена будет применяться, позднее определит правительство совместно с ФСБ, но не позднее, чем через три месяца со дня вступления в законную силу президентского Указа «О порядке использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного» 18 сентября 2023 года, пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, получить цифровой вариант паспорта можно через мобильное приложение системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»: из биометрического паспорта на смартфон загружается фотография, затем генерируется персональный QR-код, который можно будет предъявлять в качестве удостоверения личности.

Оформлять цифровой паспорт каждый россиянин может по своему желанию: «Те, кто не умеет пользоваться смартфоном или «Госуслугами», или люди, живущие в местности, где нет стабильного интернета, могут по-прежнему предъявлять оригинал документа», заверил эксперт, член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов. По его мнению, новый вид документа будет особенно удобен для тех, кто часто путешествует.