Укрепление позиций азиатских автомобильных брендов стимулирует спрос на автокредиты

В августе жители Новосибирской области оформили в банке автокредиты на сумму свыше 400 млн рублей, что на 20% превышает рекордный результат июля, сообщила пресс-служба ВТБ.

Всего за восемь месяцев банк предоставил жителям региона более 1,5 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. Объем продаж за этот период более чем в 3 раза превысил показатель всего 2022 года. С января по август кредиты на покупку транспортных средств получили более 1,3 тыс. заемщиков банка. Средний размер одного автокредита составил 1,1 млн рублей.

«В летний период спрос на автокредиты продемонстрировал рекордные показатели. Объем августовских продаж вырос на 20% по сравнению с результатом июля, превысив 400 млн рублей. Продажи продолжает «драйвить» накопленный ранее спрос, а также укрепление позиций азиатских брендов на российском рынке. Кроме того, все больше автодилеров расширяют линейку за счет сегмента подержанных автомобилей, что ведет к перетоку авто с пробегом из сегмента c2c в сегмент b2c. В свою очередь, банки также развивают продуктовые предложения. В частности, на динамику роста выдач существенно повлияло появление нового продукта — автокредита наличными», — прокомментировала управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. По данным банка, в последний летний месяц россияне провели с ними порядка 70% сделок, лидерами стали подержанные Kia, Hyundai и Toyota. При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них пришлось 48,5% в общем объеме продаж автомобилей.

В целом по стране с начала года выдачи автокредитов составили около 928 млрд рублей и на 30% «обогнали» показатель всего 2022 года. В ВТБ за этот период средства на покупку транспортных средств получили более 90 тысяч заемщиков, а общий объем сделок превысил 116 млрд рублей. Это почти в три раза больше результата за аналогичный период 2022 года и на 85% — 2021 года.