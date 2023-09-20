С начала года самоубийство в Новосибирске совершили восемь детей.

В Новосибирске 11-летний ребенок покончил с собой. С начала этого года самоубийство совершили всего восемь детей.

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних опеки и попечительства мэрии Новосибирска Ирина Мухоркина рассказала, что в этом году поступило 492 сообщения о проблемах с несовершеннолетними. Из них 374 собирались покончить с собой.

Восемь детей покончили жизнь самоубийством. Самому младшему было 11 лет, а старшему — 17 лет.

143 несовершеннолетних высказывали суицидальные мысли. В том числе, таким образом пытались шантажировать.

Ранее Сиб.фм сообщало, что во Владивостоке неизвестный мужчина попытался изнасиловать девочку в лесу.