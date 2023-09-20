В Новосибирске хирурги установили имплант пациенту с большим дефектом костей таза

Операцию приходилось откладывать из-за инсульта и коронавируса.

В Новосибирске врачи травматолого-ортопедического отделения НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России установили пациенту индивидуальный имплантат тазобедренного сустава. Длина нижней конечности восстановлена на 6 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба института.

Операцию провели Виктору Слюсарю из Новокузнецка. Ему 64 года. Сейчас он на пенсии. В 90-х Виктор работал трактористом. В 1995 году получил травму.

«Мы заводили в гараже трактор, и так получилось, что этот трактор сбуксировал за другой трактор, и меня придавило между ними. Врач сказал тогда, что просто ушиб таза, ссадины, но предупредил, что через лет 10 травма может дать о себе знать, что при ударе таз немного сместился», — рассказал Виктор.

В 2005 году Виктору сделали две операции — эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Спустя годы тракторист снова почувствовал боли в области правого тазобедренного сустава и обратился уже в Новосибирский НИИТО для выполнения ревизионного эндопротезирования в 2017 году.

Через некоторое время произошло асептическое расшатывание бедренного компонента правого тазобедренного сустава.

Такое продолжалось у Виктора не один год. Госпитализацию в НИИТО приходилось откладывать из-за инсульта, а затем из-за перенесённого коронавируса. В 2023 году боли усилились, мужчина сильно хромал из-за того, что правая нога была короче другой на 6 сантиметров.

Спустя неделю после операции Виктор самостоятельно передвигается по отделению при помощи костылей.

Через время ему сделают операцию на левый тазобедренный сустав. Для этого используют стандартный эндопротез. Виктор говорит, что готов.

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