В Новосибирске комбат «Веги» рассказал о спецназовском рецепте против ОРВИ

Об этом рецепте он узнал во времена Первой чеченской кампании.

Командир батальона «Вега» Андрей Панфёров рассказал о способе борьбы с вирусными инфекциями. Своим методом комбат поделился в интервью «МК в Новосибирске». Про рецепт узнал во время Первой чеченской кампании.

Панфёров рассказывает, что нужно две недели утром натощак пить тёплую кипячёную воду с 20-ю каплями женьшеня и двумя таблетками янтарной кислоты.

«После этого иммунитет хорошо укрепляется, даже витамины не нужны», — говорит комбат.

Панферов говорит, что осенью этого в зоне спецоперацию заболевших нет. Комбат говорит, что бойцы соблюдают все необходимые меры.

Командир «Веги» отметил, что военным прислали много мёда и они регулярно пьют чай с ним и с лимоном.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске бойцы ЧВК «Вагнер» перешли в элитный отряд «Вега».