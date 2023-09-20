В Новосибирске на памятнике жертвам государственного террора открыли мемориал «Тесаку»

Мемориал организовали спустя три года после его смерти.

В Новосибирске в Нарымском сквере на памятнике жертвам государственного террора появился мемориал активисту Максиму Марцинкевичу, более известному, как Тесаку. Его организовали спустя три года после его смерти.

Ровно 3 года назад Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. Тесак отбывал наказание за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение имущества.

Марцинкевич нападал на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Ранее он прославился видеороликами проекта, в которых издевался над педофилами.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области медведь держал в страхе жителей деревни.