В Новосибирске начали реконструировать бывший завод Коминтерна

На старых заводских площадях может появиться фуд-молл «круче московского «Депо».

В Новосибирске здания старого завода имени Коминтерна, которое расположено в границах улиц Горького, Серебренниковской и Октябрьской магистрали начали готовить к реконструкции. Портал nsknews.info сообщает, что помещения освобождают от мусора.

Само здание принадлежит известному новосибирскому девелоперу Тимуру Саттарову. Он купил его в 2019 году. Площадью здания 9356 квадратных метров.

Здание хотят превратить в многофункциональный комплекс с фуд-моллом, ресторанами, магазинами и офисами.

По словам директора компании Nazarov & Partners Александра Назарова, на старых заводских площадях может появиться фуд-молл «круче московского «Депо».

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