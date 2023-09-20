В Новосибирске цены на презервативы выросли до двух раз с начала СВО

В Новосибирске с начала СВО стали реже покупать презервативы.

После 24 февраля 2022 года в России изменилось поведение потребителей товаров. Так, например, стали значительно реже покупать презервативы. Издание Atas.Info изучило, как менялись цены и спрос на контрацептивы с того времени.

По данным сайта продажи.рф, в феврале 2022 года средняя цена упаковки из трех презервативов составляла 168,25 рубля. Безоговорочно наименьшая цена у бренда Неваляшка (24,82 рубля), наивысшая — Durex (369,08 рубля).

Спустя год, в феврале 2023-го цены на продукцию зарубежных брендов выросли — в то же время отечественные презервативы стали дешевле.

Спустя полгода, в сентябре 2023 года, ситуация изменилась. Презервативы всех брендов, кроме Viva, стали дешеветь. Но и продажи товара упали.