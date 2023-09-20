В Новосибирске в домах начали давать отопление

К отоплению подключили 132 детских учреждения, 17 медицинских и три многоквартирных дома.

В Новосибирске начали давать отопление в зданиях на несколько дней раньше официального начала отопительного сезона, запланированного на 21 сентября. Об этом сообщил директор Западно-Сибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Игорь Лузанов.

По его словам, к досрочному подключению отопления привлекли 132 детских учреждения, 17 медицинских учреждений, три многоквартирных дома и 32 других объекта.

Однако на некоторых участках теплотрасс всё ещё продолжаются ремонтные работы. Некоторые из них закончатся не раньше октября. Крупные работы проводятся на улицах Связистов, Выборной и Комбинатской. Но несмотря на это, запуск отопления в городе не будет задерживаться.

Директор Новосибирского теплоснабжающего комплекса (НТСК) Максим Рябенко отметил, что подключение к отоплению пройдет по этапам. Сначала отопление начнется в детских учреждениях, затем в жилых домах и других объектах.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске вернувшиеся из зоны СВО бойцы покажут беспилотники.