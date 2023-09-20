В Новосибирске вместо завода Коминтерна построят фуд-молл

В Новосибирске началась реконструкция бывшего завода Коминтерна.

Реконструкция бывшего завода "Коминтерн" началась в центре Новосибирска

На перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской в Новосибирске началась подготовка к реконструкции исторического корпуса завода "Коминтерн" 1972 года. Как сообщает информационное агентство "Новосибирские Новости", этот четырёхэтажный корпус принадлежит Тимуру Саттарову. Старая вывеска на фасаде здания напоминает о временах, когда здесь располагался клуб "Гевара".

В соседнем здании, также принадлежащем Саттарову, находится мультибрендовый универмаг одежды Lukse.

В треугольнике между улицами Серебренниковской, Максима Горького и Октябрьской магистралью, на месте бывшего административного корпуса, планируется возведение жилого комплекса под названием "Аргентум". Этот комплекс будет состоять из двух башен высотой 16 и 17 этажей. Заводское здание также будет модернизировано и преобразовано в многофункциональный комплекс, включая фуд-молл, рестораны, магазины и офисы на верхних этажах.

На данный момент ведется уборка помещений, проводится демонтаж старых перегородок и отделки. Оценочно, стоимость реконструкции составит от 300 до 400 миллионов рублей. Предполагается, что заведение будет ориентировано на клиентов с высокими стандартами и не будет отличаться низкой ценой.