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проиcшествия

В Новосибирске возле многоэтажки нашли тело 22-летнего парня

Фото: t.me/inc54

Молодой человек упал с седьмого этажа и скончался от полученных травм.

В Новосибирске возле многоэтажки нашли тело 22-летнего молодого человека. Об этом рассказали очевидцы трагедии.

Инцидент произошел в среду, 20 сентября, на Полтавской улице.

Молодой человек упал с седьмого этажа. Из-за полученных травм юноша скончался на месте

Один из очевидцев рассказал, что на месте работают сотрудники полиции. Следственно-оперативная группа выясняет все детали произошедшего.

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске 11-летний ребенок покончил с собой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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