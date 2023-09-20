В Новосибирске вынесли приговор по делу о взрыве на АЗС

Приговор по делу о взрыве на газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе вынесли в Новосибирске.

Утром 20 сентября в Новосибирске вынесли приговор фигурантам дела о взрыве на АГЗС на Гусинобродском шоссе. В зале суда находится корреспондент «Сиб.фм».

Учредителя ООО «Сибгаз» Романа Гармидера обвинили по статьям «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 217 ч. 1; ст. 171 ч. 2 п. б; ст. 238 ч. 2 п. а УК РФ). Он получил 3,5 года условно.

Руководитель компании Алексей Савлук (ст. 171 ч. 2 п. б; ст. 238 ч. 2 п. а УК РФ) , а также главный инженер компании Геннадий Кисель получили по три года условного заключения (ст. 217 ч. 1; ст. 238 ч. 2 п. а УК РФ).

Напомним, что взрыв и пожар на газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе, 60 произошёл 14 июня 2021 года. В результате инцидента пострадали 17 человек. Их госпитализировали с многочисленными ожогами. Обвинительное заключение фигурантам дела огласили 15 июня прошлого года.