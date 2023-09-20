В Новосибирске за мошенничество задержали адвоката Кухаренко

Адвокат обещал своему клиенту решить вопрос с уголовным преследованием за один миллион рублей.

В Новосибирске сотрудники УФСБ задержали адвоката Валерия Кухаренко. Против него возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом рассказали в юридическом сообществе города.

По словам юристов, адвоката подозревают в обмане клиента, которому Кухаренко пообещал за один миллион рублей помочь в вопросе с уголовным преследованием. Доверителя адвоката судят за коррупцию. При получении аванса в 100 тысяч рублей защитника задержали.

Уголовное дело возбудил руководитель регионального управления Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев.

Валерию Кухаренко 73 года. Он считается одним из старейших адвокатов Новосибирска. Ранее Кухаренко работал судьей.

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