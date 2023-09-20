В Новосибирской области более семи тысяч человек устроились на оборонные предприятия

Власти региона разработали специальную "дорожную карту" для привлечения новых сотрудников.

В Новосибирской области с начала этого года на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) устроились более семи тысяч новых сотрудников. Тем не менее нехватка кадров остается актуальной. На данный момент нужны еще две тысячи человек, чтобы удовлетворить потребности более чем 60 предприятий ОПК в регионе.

Местные власти области разработали специальную "дорожную карту" для привлечения новых сотрудников. В нее включили создание мобильных пунктов набора персонала, а также организацию выездов в сельские районы для презентации предприятий.

По словам начальника управления занятости населения областного Минтруда Ольги Лавровой с начала действия "дорожной карты" уже прошли пять успешных выездов. На них представители десяти предприятий ОПК представили свои компании и провели собеседования.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области предлагают уделить больше внимания территориям.