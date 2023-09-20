В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона

Стало известно, кто создаст особую экономическую зону в Новосибирске.

В следующем году в Новосибирске появится особая экономическая зона, создание которой будет осуществляться компанией ООО «Северный парк «Развитие». Об этом стало известно на пленарном заседании форума Инпарк-2023, где генеральный директор Александр Низовских сообщил о продвижении проекта.

Площадь ОЭЗ составит 600 гектаров и расположится в Коченевском районе, рядом с Промышленно-логистическим парком.

По планам инвесторов, вложения в проект составят около 10 миллиардов рублей, а количество рабочих мест достигнет 4,5 тысяч. В настоящее время эксперты заняты разработкой оптимального варианта инфраструктурного развития и формированием списка потенциальных резидентов. Первые жители ОЭЗ могут появиться уже в 2025 году.