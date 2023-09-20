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общество проиcшествия

В Новосибирской области трехлетний медведь держал в страхе жителей деревни

Фото: freepik / wirestock

Охотоведам пришлось застрелить медведя, который терроризировал жителей посёлка.

Жители деревни в Чулымском районе Новосибирской области пожаловались на медведя, который выходил из леса и гулял по населенному пункту. По словам местных, однажды он пробыл в деревне около суток. Животное искало еду, а люди боялись выходить из домов.

Местные власти приняли решение отловить животное, так как оно не хотел уходить обратно в лес. Охотоведам пришлось застрелить медведя. Министр природных ресурсов Евгений Шестернин заявил, что это была необходимость, так как медведь представлял угрозу людям.

Как ранее писал Сиб.фм, медвежонка из Новосибирска поместили в карантинный центр «Велес».

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Дамир Трубников

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