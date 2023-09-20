В России начали массово травиться шаурмой. В Курской области инцидент стал летальным

В последнее время в России резко возросло количество случаев отравления шаурмой. Такие новости не могут оставить равнодушными тех, кто заботится о своем здоровье и благополучии своих близких.

Так, во Владимире сразу несколько точек общественного питания попали под особый контроль после того, как количество пострадавших 18 августа превысило 56 человек. Отравление зафиксировали и у 13 детей.

В Братске жители с симптомами острой кишечной инфекции начали массово обращаться в медицинские учреждения после празднования Дня России в кафе. Число пострадавших достигло 35-ти, включая 9 детей.

В Москве также были замечены случаи отравления среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры гриль. Общее количество зарегистрированных случаев – 53.

Однако больше всего общественность поразила новость о смерти молодой девушки в результате массового отравления шаурмой во Льгове, что в Курской области. У пострадавшей произошла нехватка воздуха, резко закружилась голова. Данная потеря тяжело отозвалась в сердце каждого.

Специалисты Роспотребнадзора выявили, что в заведениях были нарушены: технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья. Работникам не предоставили элементарные условия для соблюдения личной гигиены. В результате халатность привела к трагичным последствиям.

Как подчеркивает врач-токсиколог, ведущий эксперт Алексей Мельников, отравление — тихий, но пугающий враг, который может затаиться в самом обычном приеме пищи. Неважно, кто ты — молодой или старый, мужчина или женщина — все подвержены риску столкнуться с этой бедой. Зачастую не только процесс по приготовлению и антисанитария могут выступать причинами. Низкое качество продуктов, использование одного и того же инструмента — всё это тоже не стоит исключать.

«Употребление пищи — это важная часть нашей жизни, и важно быть внимательными. Соблюдение санитарных правил, обращения в доверенные места помогут сохранить здоровье и наслаждаться вкусными блюдами, включая шаурму. Берегите себя и будьте здоровы!» – порекомендовал эксперт.

В современном мире, особенно в условиях быстрого темпа жизни, многие сталкиваются с ограниченным временем на прием пищи и прибегают к услугам фастфуда. Однако не стоит забывать, что только мы сами несем ответственность за свое здоровье и долголетие.