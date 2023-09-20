В России проходит Неделя популяризации здорового старения

С 18 сентября в России началась Неделя популяризации здорового старения в честь Всемирного дня борьбы с болезнью Альцгеймера, который отмечается ежегодно 21 сентября.

Сохранение здоровья и активности в пожилом возрасте позволяет не только продлить долголетие, но и улучшить качество жизни. Особое внимание стоит уделить профилактике остеопороза, когнитивных нарушений, снижения слуха и зрения, мышечной массы, а также бытового травматизма.

Для профилактики этих заболеваний есть следующие рекомендации: ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, правильное сбалансированное питание, регулярные физические тренировки и умственная активность, здоровый сон, сохранение социальных связей, общение с окружающими, а также своевременное прохождение медицинского обследования и вакцинации.

Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики подготовили специальные материалы для жителей нашего региона. Обо всем можно узнать в разделе «Тематические недели профилактики» на информационном портале о здоровье.