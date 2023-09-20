В СГК перечислили «не совсем надежные» участки теплосетей Новосибирска

Все оставшиеся участки планируют починить к следующему году.

Новосибирск готов к началу отопительного сезона на 100 процентов, но остаются участки, требующие внимания. Директор НТСК Максим Рябенко назвал их «не совсем надежные» и пообещал контролировать ситуацию. Об этом он заявил на пресс-конференции ТАСС.

Рябенко сказал, все зоны планируют починить к следующему году.

Руководитель сказал, что на левом берегу отремантирую улицы Пархоменко, Сибиряков-Гвардейцев, Невельского, Фасадная и Беловежская, а на правом — Автогенная, Промышленная, Дунаевского, Тюленина и Гусинобродское шоссе.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области более семи тысяч человек устроились на оборонные предприятия региона. Однако на рабочих местах все равно нехватка людей. Для полноценной работы и удовлетворения потребностей предприятий нужны еще две тысячи рабочих рук.