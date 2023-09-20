Вирусолог Альтштейн раскрыл правду о новом штамме коронавируса «Пирола»

Новый вариант коронавируса мало чем отличается от предыдущих, потому бояться его не стоит, успокоили россиян эксперты в области вирусологии и иммунологии.

Как в случае с многочисленными «собратьями» новый штамм коронавирусной инфекции «Пирола» может привести к тяжелым осложнениям и то в случае с иммунодефицитными людьми (пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, пациенты с тяжелыми хроническими болезнями в анамнезе, а также для дважды и трижды переболевшие ковидом), пояснил российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, за новым вариантом вируса нужно ещё наблюдать.

Первые вспышки, возникшие летом в Европе, выявили лишь более высокую заразность «Пиролы», но при этом болезнь лешко берётся под контроль при помощи вакцины, созданной ранее под предшествующих «собратьев» по эволюционной ветви, пояснили в Роспотребнадзоре.

Другой эксперт, вирусолог Сергей Нетесов предположил, что новый штамм может превзойти предыдущий «Омикрон» по заразности и стать доминирующим в холодном сезоне осенью-зимой 2023-2024 (по свежим данным ВОЗ, выявлен в 15 странах мира). Доктор опасается, что «Пирола» станет родоначальником нового семейства субвариантов вируса, а это означает, что заразится им станет ещё легче и распространится вирус в популяции ещё быстрее.