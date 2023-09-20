Владельцы АЗС в Новосибирске сообщили о дефиците топлива

В Новосибирске владельцы АЗС сообщают о дефиците дизельного топлива и бензина АИ-95.

Владельцы АЗС в Новосибирске сообщают о дефиците дизельного топлива и бензина АИ-95. Топлива настолько мало, что его продажа на АЗС может быть остановлена уже в ближайшие дни. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев подтвердил информацию о дефиците топлива.

«Дефицит начался не сегодня, на оптовом рынке он наблюдается уже около месяца. Сейчас ситуация достигла такой точки, что на заправках дизельное топливо продаваться не будет. Возможно, что на наших АЗС мы остановим продажи дизеля в ближайшие дни. В одинаковой ситуации сейчас все – и независимые нефтетрейдеры, и ВИНКи (вертикально интегрированные компании – прим.ред.). О причинах дефицита топлива сейчас много пишут и говорят. Основная – так называемый «серый» импорт. Выгодно вывозить топливо за рубеж», — прокомментировал бизнесмен.

Кроме этого, аграрии уже столкнулись с острой проблемой нехватки топлива.



Напомним, в Новосибирске цены на бензин выросли на 5-6 рублей за литр.