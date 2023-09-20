Во Владивостоке мужчина увел третьеклассницу в лес и попытался изнасиловать

Учителя вовремя заметили нападение и отогнали обидчика палками.

Инцидент произошел возле школы 16-й школы на улице Пирогова во Владивостоке. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Путь к учебному заведению лежит через лесополосу. Многие школьники ходят именно этой дорогой. Третьеклассница не оказалсь исключением. В момент, когда девочка шла в школу на неё напал неизвестный, схватил за руку и повёл в лес.

Девятилетняя девочка сразу же начала звать на помощь. Очевидцами инцидента оказались школьник, которые позвали учителей.

Придя на место, учителя увидели, что одежда девочки была порвана. Третьеклассница в крови. Мужчина пытался изнасиловать ребенка. Однако учителя отогнали обидчика палками, скрутили и вызвали полицию.

Девочку осмотрели в санчасти школы. Она не пострадала. Нападавшим оказался неоднократно судимый житель Приморского края. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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