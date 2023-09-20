Военное положение в России: 20 сентября в стране будут менять закон

Россия не будет отчитываться перед Советом Европы о введении военного положения, гласит поправка в Федеральный закон, инициированная главой нашего государства. Госдума уже рассматривает это и несколько других изменений в ключевые законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении».

Согласно действующим законодательным нормам, наша страна в случае введения (отмены) военного или чрезвычайного положений на своей территории обязана отчитаться об этом генсекам Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы (СЕ). Президент РФ Владимир Путин предлагает исключить из законов пункт про информирование генсекретаря Совета Европы (уведомление генсекретаря ООН сохраняется).

В пояснительной записке к законопроекту указано, что конвенция и ратифицированные протоколы к ней, которые возлагали на Россию в лице МИД обязанности по информированию ООН и СЕ, прекратили свое действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года.

На момент выхода публикации Государственная Дума РФ, которая открыла осеннюю сессию, уже рассматривает в первом чтении этот законопроект, сообщил российским журналистам первый зампред палаты Александр Жуков. По его мнению, не исключено, что вышеописанные корректировки в ключевые законы страны могут быть связаны с выходом России из Совета Европы.