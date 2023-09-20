Военное положение: в России срочно меняют закон

Госдума в настоящий момент рассматривает внесение изменений в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Портал «Сиб.фм» публикует текст поправок, которые ещё в августе внёс на рассмотрение депутатов президент РФ Владимир Путин.

Поправки Путина к закону о военном положении в России, по словам первого зампреда Государственной Думы РФ Александра Жукова, содержат предложение об исключении пунктов, которые касаются информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении или отмене чрезвычайного и военного положения в нашей стране: «Новые нормы предлагают сохранить положения об информировании только генсекретаря ООН», цитирует слова Жукова ТАСС.

Кроме того, в случае принятия поправок Россия откажется сообщать ООН и СЕ о нарушении прав человека при военном или чрезвычайном положении. Всего таких поправок будет три:

· разрешение проведения выборов и референдумов на территориях, где объявлено военное положение (сейчас пока запрещены);

· изменение степени наказания за неисполнение приказа во время военного положения (если существенного вреда не было — лишение свободы от 2 до 3 лет, если было — от 3 до 10);

· введение наказания за нарушение ограничений и запретов, установленных на время военного положения (за нарушение ограничений предусмотрено административное задержание на срок до 30 суток, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение).

Инициативу президента уже поддержали правительство и профильные ведомства (Следственный комитет и Генпрокуратура). Теперь дело за депутатами Госдумы, которым предстоит рассмотреть вышеописанные документы в рамках осенней сессии. По словам зампреда Государственной Думы РФ Александра Жукова, эта сессия традиционно более короткая, но более насыщенная, чем другие.

Помимо президентских инициатив, законотворцы обсудят бюджетный пакет, поддержку участников СВО, их семей и населения новых территорий, а также международную повестку, изменения в Налоговый кодекс и результаты реализации государственной программы развития сельского хозяйства.