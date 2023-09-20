Все фигуранты дела о взрыве на АГЗС в Новосибирске получили условные сроки

Никого из виновных во взрыве на АГЗС в Новосибирске не осудили на реальный срок.

В июне 2021 года в Новосибирске произошел взрыв на АГЗС на Гусинобродском шоссе. Спустя два года всех виновных осудили на лишение свободы условно и без штрафа. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента по региону.

На скамье подсудимых оказались генеральный директор ООО «СибГаз» Роман Гармидер, ООО «СибГаз» Геннадий Кисель и генеральный директор ООО УК «ЭКОГАЗ» Алексей Савлук. Их всех обвинили в нарушении требований безопасности, в оказании небезопасных услуг и в незаконном предпринимательстве по статьям п. «б» ч.2 ст. 171, ч.1 ст. 217, п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ.

Подсудимые признали вину в полном объёме. Октябрьский районный суд приговорил Романа Гармидера и Геннадия Киселя к штрафу в 200 тысяч рублей, но так как срок давности преступления истёк, то их от штрафа освободили.

«Гармидеру Р.И. и Савлуку А.А.по ст. 171 ч. 2 п. « б», ст. 238 ч. 2 п. «а» УК РФ – 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, Киселю Г.В. по ст. 238 ч. 2 п. «а» УК РФ – 3 года с испытательным сроком 3 года», — сообщает пресс-служба судебного департамента.

Приговор не вступил в законную силу, и при желании осуждённые смогут его обжаловать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бизнесмены отсудили 2,5 миллиона рублей после взрыва на АГЗС.