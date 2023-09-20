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общество

Записи с «черных ящиков» с севшего под Новосибирском самолета изменили взгляд на причины аварии

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле под Новосибирском самолета оказалась сенсационной.

После того, как в поле под Новосибирском 12 сентября экстренно приземлился пассажирский самолет, все начали хватить пилотов за мастерство. Но «МК» предоставил записи бортовых «черных ящиков», которые могут изменить взгляд на случившееся.

Пассажиры самолета и обычные люди, далекие от авиационного ремесла, поблагодарили пилотов, но в то же время авиационные эксперты и другие пилоты сразу выразили сомнение в необходимости направить рейс «Сочи-Омск» в Новосибирск, как это сделали пилоты.

Московский Комсомолец со ссылкой на собственный источник приводит текстовую версию переговоров пилотов. Её подлинность не подтверждена, но запись подтверждает выводы экспертов, заключённые вскоре после посадки.

Фото Записи с «черных ящиков» с севшего под Новосибирском самолета изменили взгляд на причины аварии 2

Командира воздушного судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семёнова, а также четырёх бортпроводников отстранили от работы. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

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Александр Борисов
журналист

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