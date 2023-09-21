Стремительный рост заболеваемости COVID-19 в России: что известно о новой волне коронавируса

Центром распространения коронавируса на территории нашей страны стала Москва, где уже введены ковидные ограничения. Эксперты готовятся к худшему.

Заболеваемость COVID-19 выросла в России почти в 1,5 раза — на 48%, до 8,2 случаев на 100 тыс. населения на одну неделю, гласит свежий отчёт Роспотребнадзора. По данным Московского городского управления здравоохранения, резервный ковид-госпиталь вновь открыт в Сокольниках, а в Доме правительства введён масочный режим. Также активизировал свою работу портал стопкоронавирус.рф.

Что касается регионов, где эпидситуация не критична, то местные власти пока только задумываются о введении ограничительных мер (к слову, коронавирусом россияне болели на всей территории страны и весной, и летом 2023 года, а в средине августа пошёл уверенный прирост заражённых).

На сегодняшний день россияне болеют «старыми» версиями ковида. Новый и более заразный штамм «Пирола», захвативший Европу, пока не проник в пределы РФ. Однако растёт количество заразившихся другими вариантами коронавируса. Так, в Башкирии выявлено уже 320 подтвержденных случая (57 госпитализировано, один умер). Лидируют по количеству заболевших густонаселённые города Москва (трое умерших) и Санкт-Петербург (летальность нолевая).