Анатолий Локоть назвал Новосибирск фабрикой по производству мусора

Мэр Новосибирска Локоть посетил Гусинобродский полигон твердых бытовых отходов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил город с фабрикой, которая работает круглосуточно и производит мусор. Он посетил Гусинобродский полигон твердых бытовых отходов в четверг, 21 сентября. Мэр заявил, что полигон может просуществовать еще около пяти лет при нынешних объемах вывоза, но после этого нужно будет закрыть его на рекультивацию.

Анатолий Локоть отметил, что если ежедневно вывозится порядка 13-14 тысяч кубометров мусора с территории Новосибирска, и большая часть из них отправляется на Гусинобродский полигон, то ситуация может измениться, так как город продолжает расти и развиваться.

По словам мэра, потенциальная эксплуатация Хилокского полигона еще меньше — около двух лет. Поэтому создание современного завода по переработке отходов становится максимально актуальным вопросом. Предприятие будет расположено на территории Новосибирска. Однако, сроки реализации проекта пока неизвестны.