Бани на Петропавловской в Новосибирске открыли после ремонта

В Новосибирске отремонтировали баню №36.

Отремонтированная баня №36 на Петропавловской улице в Новосибирске открыла свои двери для посетителей после месячных ремонтных работ, оплаченных муниципалитетом. Эту информацию сообщили в пресс-центре мэрии. Построенное в 1942 году здание бани было подвергнуто косметическому ремонту, включающему обновление парной, кафельной облицовки, системы водоснабжения и примыкающей теплотрассы.

Посетителям теперь доступны три комнаты и одно общее отделение для моек, при этом цена услуг варьируется для разных категорий жителей: пенсионеры могут воспользоваться баней за 136 рублей в час, а остальным придется заплатить 293 рубля. Кроме того, определенные дни становятся "мужскими" и "женскими" днями для посещения бани — в четверг и субботу принимаются только мужчины, а в пятницу и воскресенье только женщины.

Баня работает ежедневно с 10 утра до 22.00 включительно, при этом будние дни считаются льготным временем.