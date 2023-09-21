Бизнесмен из Новосибирска поймал гигантского красного окуня в Тихом океане

Уроженец Новосибирска Александр Сорокин поймал окуня весом 7 кг.

Бизнесмен из Новосибирска Александр Сорокин опубликовал в соцсети фотографию с огромной рыбой. Как он рассказал изданию VN.ru, вес рыбы составляет почти 7 кг.

По словам бизнесмена, гигантского красного окуня он поймал в Тихом океане. Рыбалка проходила на катере. Удочка с мощным мотором опускает леску с наживкой на глубину 400 метров, и там на неё клюёт эта монструозная рыбина.

Гигантский красный окунь не считается редкой рыбой и продается в магазинах, уточняет Александр Сорокин. Его средний вес — от полутора до трёх килограммов, но встречаются особи массой более 20 кг. Размеры окуня сильно зависят от возраста и среды обитания. Чаще всего продают особей длиной 25-35 см.

Рыбак еще не съел улов: окунь ждёт его в холодильнике.

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