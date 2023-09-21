Будет ли вторая волна мобилизации в России в 2023 году: Генштаб дал ответ

На фоне изменившейся законодательной базы, определяющей порядок набора в армию (введение электронных повесток, увеличение возраста запасников) и в связи с приближением осеннего призыва в РФ, поднялась новая волна слухов о повторной мобилизации россиян в зону действия СВО.

Напомним, что в текущем 2023 году в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» было внесено несколько нововведений:

· цифровизация воинского учёта (электронный реестр воинского учета всех военнообязанных граждан РФ);

· электронные повестки в военкомат;

· увеличение штрафов за неявку по повестке и непредоставление сведений военкоматам;

· повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет (нижняя планка остаётся на 18 годах);

· повышение предельного возраста пребывания в запасе до 55 лет;

· расширение списка заболеваний, с которыми не призовут в армию или на службу по контракту.

Несмотря на то, что все эти изменения вступят в законную силу не раньше 1 января будущего 2024 года, по сети поползли слухи о второй волне мобилизации.

Официальная позиция Минобороны и Кремля остаётся прежней и не претерпела изменений: второй волны мобилизации не планируется. По заявлениям Генштаба Вооружённых Сил РФ, для выполнения боевых задач летом 2023 года было призвано достаточно людей, а также в военкоматы самостоятельно шли и идут добровольцы (глава государства Владимир Путин на днях озвучил цифру в 300 тысяч добровольно подписанных контрактов с Минобороны), поэтому вторая волна мобилизации не нужна.