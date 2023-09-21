«Держал на цепи»: раскрыты подробности жестокого избиения беременной женщины в Новосибирске

Очевидцы рассказали Сиб.фм, что произошло в доме в Дзержинском районе Новосибирска, где мужчина держал в заложниках гражданскую супругу.

31-летний Роман Г., которого подозревают в избиении и удержании в заложниках гражданской супруги в Новосибирске, приковывал её цепью в одном из частных домов Дзержинского района, сообщили Сиб.фм местные жители. Инцидент произошёл на Коломенской улице.

«В 8 утра его задержали. Он был весь голый, бегали глаза в разные стороны, он был совершенно неадекватный — орал и разбивал всё подряд. Девушку он держал на цепи, пока мучил. Про него мало кто знает: сильно буйный не был, но мог иногда орать дома», — описывает Романа собеседник Сиб.фм.

Ранее источник Сиб.фм сообщил, что потерпевшая была беременна на момент происшествия — в результате случившегося она потеряла ребёнка.

Напомним, 20 сентября, в Дзержинский отдел полиции Новосибирска поступило сообщение о женских криках из гаража на улице Коломенская.

Спасённая женщина рассказала, что ночью её сожитель в неадекватном состоянии насильно запер её в гараже и избивал различными предметами.

После продолжительных переговоров с забаррикадировавшимся мужчиной и штурма дома его удалось задержать. Агрессором оказался 31-летний житель Дзержинского района. Ранее его уже обвиняли в грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его поместили в специализированное мед. учреждение, а пострадавшую женщину направили в больницу.