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общество

Фотограф из Новосибирска снял мощное северное сияние

Фото: Telegram-канал «Астрофотоболото»

Опубликованы новые кадры полярного сияния в Новосибирске 18–19 сентября.

Новыми кадрами северного сияния с 18 на 19 сентября поделился фотограф из Новосибирска в Telegram-канале «Астрофотоболото».

Как отметил сибиряк, параметры солнечного света не указывали на появление сияния в Новосибирской области. Однако с период с 14:45 до 15:00 UТ по 55 широте он заметил короткую, но мощную вспышку.

Фото Фотограф из Новосибирска снял мощное северное сияние 2

«Началась внезапно, я ставил телескоп для съемки, ничего не было, через пару минут повернулся к северу и увидел яркую "штору", доходившую по высоте примерно до 50 градусов», — написал мужчина.

Всплеск пропал спустя 15 минут. После показывались более мелкие вспышки.

Ранее известный астрофотограф Алексей Поляков снял яркое свечение в небе под Новосибирском. Он отметил, что условия съёмок были не самыми лучшими — время от времени ему приходилось отогревать объектив от росы.

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Диана Джафарова
журналист

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