Год частичной мобилизации в России: опубликованы фото погибших бойцов из Новосибирска

Некоторые бойцы награждены орденом Мужества посмертно.

21 сентября 2023 года исполняется год с момента объявления частичной мобилизации в России.

По мобилизации и добровольцами в зону проведения спецоперации отправиилсь и бойцы из Новосибирской области. Некоторые погибли. Нескольких бойцов наградили орденом Мужества посмертно.

48-летний отец троих детей Петр Леонов из Венгеровского района с позывным "Молодой" отправился в зону СВО добровольцем. 14 января боец попал под минометный обстрел и погиб.

В связи с годовщиной мобилизации, «МК в Новосибирске» собрали фотографии некоторых погибших в ходе спецоперации.

Ранее Сиб.фм сообщало, что комбат «Веги» рассказал, чем его сын занимается в зоне СВО.