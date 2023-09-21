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вчера 18:34
общество

Год частичной мобилизации в России: опубликованы фото погибших бойцов из Новосибирска

Фото: «МК в Новосибирске»

Некоторые бойцы награждены орденом Мужества посмертно.

21 сентября 2023 года исполняется год с момента объявления частичной мобилизации в России.

По мобилизации и добровольцами в зону проведения спецоперации отправиилсь и бойцы из Новосибирской области. Некоторые погибли. Нескольких бойцов наградили орденом Мужества посмертно.

48-летний отец троих детей Петр Леонов из Венгеровского района с позывным "Молодой" отправился в зону СВО добровольцем. 14 января боец попал под минометный обстрел и погиб.

В связи с годовщиной мобилизации, «МК в Новосибирске» собрали фотографии некоторых погибших в ходе спецоперации.

Фото Год частичной мобилизации в России: опубликованы фото погибших бойцов из Новосибирска 2

Фото Год частичной мобилизации в России: опубликованы фото погибших бойцов из Новосибирска 3

Фото Год частичной мобилизации в России: опубликованы фото погибших бойцов из Новосибирска 4

Фото Год частичной мобилизации в России: опубликованы фото погибших бойцов из Новосибирска 5

Фото Год частичной мобилизации в России: опубликованы фото погибших бойцов из Новосибирска 6

Фото Год частичной мобилизации в России: опубликованы фото погибших бойцов из Новосибирска 7

Ранее Сиб.фм сообщало, что комбат «Веги» рассказал, чем его сын занимается в зоне СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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