Хирурги из Новосибирска вылечили синдром «турецкой сабли» у подростка

Специалисты из новосибирского центра Мешалкина вылечили редкий врожденный порок сердца.

Редкий врожденный порок сердца, названный синдромом «турецкой сабли», был успешно исправлен хирургами из Центра Мешалкина в Новосибирске.

17-летнему пациенту из Новосибирска стало плохо из-за недостатка кровотока в сердце. При исследовании было выявлено, что у пациента не связана с сердцем только часть легочных вен, и кровь обходила сердце, что привело к нехватке кислорода в правом легком. Организм пациента нарастил сеть дополнительных сосудов, чтобы питать правое легкое.

Хирурги закрыли сеть сосудов, чтобы они больше не препятствовали кровотоку, и пересадили аномальный сосуд к левому предсердию. Первым этапом операции было закрытие большой сети обходных сосудов. Затем хирурги использовали кусок перикарда пациента для создания трубчатого протеза сосудов, чья длины не хватало. Операция длиной в 2.5 часа прошла успешно, и пациент хорошо себя чувствует: уже может подтягиваться на турнике и учится в одном классе с другими ребятами.

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