ХК «Сибирь» поместил нападающего Никиту Сетдикова в список отказов

Хоккейный клуб "Сибирь" из Новосибирска поместил форварда Никиту Сетдикова в список отказов.

Нападающий хоккейного клуба "Сибирь" Никита Сетдиков помещен в список отказов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Форвард перешел в новосибирскую команду в 2020 году и сыграл 116 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. В текущем сезоне КХЛ он провёл 5 матчей, в которой отметился тремя голевыми передачами. Коэффициент полезности составляет +1.

До "Сибири" Сетдиков играл в екатеринбургском «Автомобилисте», рижском «Динамо», нижегородском «Торпедо» и других клубах.

ХК "Сибирь" по итогам семи матчей занимает 10 место к Восточной конференции КХЛ с результатом 7 баллов. Ближайшая на момент публикации игра — с омским "Авангардом" 21 сентября в 19:30 на стадионе "Сибирь-Арена" в Новосибирске.