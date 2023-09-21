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экономика

Индексация пенсий с 1 октября 2023 года: кто получит рекордную прибавку

Pixabay.com

Российские пенсии нынешней осенью вырастут до 40 тысяч рублей. Солидная прибавка на заслуженном отдыхе ждёт сразу несколько категорий пожилых людей.

Как ранее планировал Пенсионный фонд РФ, работающий в настоящий момент в рамках объединённого Социального фонда России, в октябре текущего года на 10,5 % увеличиться ежемесячное содержание многочисленной категории российских пенсионеров. Речь идет о бывших военных, заработавших пенсионный стаж (зависит от рода войск).

В эту категорию попадают не только те, кто отдал годы жизни действующей армии нашей страны. Пересчитают пенсию с октября 2023 года тем, кто работал в силовых структурах РФ: полиции, МЧС, прокуратуре, таможне и уже получает пенсию по выслуге лет.

Младший состав таких пенсионеров (рядовые, старшины, прапорщики) получит ежемесячную прибавку к пенсии на 2 000 рублей (24 тысячи в год), старший (офицеры до полковника) может рассчитывать на месячную прибавку в 4 000 рублей (48 тысяч в год).

Что касается гражданских пенсионеров (эта категория значительно превышает по численности группу бывших военных), то также традиционно индексируются их пособия по старости с 1 января 2024 года, пишет портал СФР. При этом все неработающие пожилые россияне получат прибавку к своей привычной пенсии на 5,3 процента каждый месяц.

#экономика #пенсионеры #военные #Россия #Пенсионный фонд #Новосибирск #инфляция #закон #пенсия #эксперт #индексация
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Оксана Чешенок
журналист

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