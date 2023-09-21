Индексация пенсий с 1 октября: кого ожидает рекордное за 10 лет повышение пенсии

Осеннее повышение пенсий пожилым россиянам является традиционным, но в 2023 году поразит пенсионером размером ежемесячной прибавки до четырёх тысяч рублей.

Самые прозорливые пенсионеры нашей страны уже выяснили, какая сумма добавиться за календарный год при заявленном в октябре 2023 года проценте индексации на 10,5. Она варьируется от 15 до 48 тысяч рублей в год. Солидная и беспрецедентная за последние 10 лет прибавка к пенсиям россиян коснётся нескольких категорий пожилых жителей нашей страны.

Так, на увеличение ежемесячного пособия по старости (выслуге лет) на 10, 5 % могут рассчитывать все военные пенсионеры и лица, приравненные к ним (сотрудники силовых структур России, выслужившие определённых стаж): бывшие сотрудники ФСБ, ФСО и СВР, следователи и сотрудники Службы исполнения наказаний, МВД и Росгвардии, а также МЧС, пожарные, бывшие сотрудники таможенных и органов контроля за оборотом наркотиков.

В зависимости от звания и рода войск прибавка к пенсионному довольствию в рублёвом эквиваленте составит от 1 300 и 2 500 (младшему составу) до 3 000 и 4 000 (старшему офицерскому составу вплоть до полковников).

Не обошли федеральные власти вниманием и военных пенсионеров, которые вернулись в боевой строй в рамках частичной мобилизации. Ранее при возобновлении действительной службы их пенсии приостанавливались. С 1 октября 2023 года они станут получать две выпалы: и пенсию, и денежное довольствие в рамках своего контракта с Минобороны (глава государства Владимир Путин распорядился компенсировать приостановленную военную пенсию за истекшие по мобилизации месяцы в полном объёме).