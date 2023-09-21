Индийская провидица назвала самое безопасное место в мире на случай катаклизма — оно в России

Предсказательница из Индии Анурадха Верма специально посетила нашу страну, чтобы предупредить о предстоящих проблемах. Она предупредила, что негативные прогнозы о ближайших событиях изменить невозможно, но заранее уменьшить их влияние вполне реально.

Предсказательница Анурадха Верма – не первый индийских экспертов в области тонких миров и астрологии, которых пригласили на российское телевидение. Ранее в телешоу «Прямой эфир» принял участие юный провидец Абигья Ананд, напророчивший нашей стране процветание, но после серии тяжких испытаний.

С ним вполне согласна соотечественница, обладающая даром предвидения и глубокими познаниями в астрологии. Она честно рассказала о своих вычислениях на основе натальной карты России, которые сулят ей сложные времена. Уже в октябре текущего 2023 года, благодаря неизбежным и сразу двум за месяц планетарным затмениям (одна планета закрывает собой другую), начнётся целая серия природных катаклизмов.

Причину Анурадха Верма видит, прежде всего, в окончательно испорченной человеком экологии Земного шара: «Время, которое приближается, оно будет трудным. Природа, которой мы причинили много бед и проблем, начнет на нас злиться. Поэтому нам нужно уважать основные составляющие, воду, воздух и землю. И только уважая эти составляющие, мы будем во взаимодействии с природой», предупредила она.

Самые опасные в октябре 2023 года периоды: 14-15 числа и 28-29. По словам провидицы, помимо стихийных бедствий в этот период в мире может начаться распространение инфекций, которое спровоцирует сильный ветер. Не минует сия чаша и нашу страну, но в меньшей степени, чем Канаду, Африку, Америку и все страны, которые выходят к Атлантическому океану. До нашей страны дойдут лишь сильные и разрушительные ураганные ветры, уверена женщина. При этом самым безопасным местом окажется юг России.