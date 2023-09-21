Как выявить «пиролу» — чем она отличается от других штаммов COVID-19?

Новый штамм коронавируса научился обходить защитный барьер человеческого иммунитета и бьёт по самым слабым местам.

Стремительно распространяющийся по Европе новый штамм коронавируса «Пирола», совсем скоро придёт и в Россию, предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эпидемиологи нашей страны ожидают активизации в осенне-зимний период сразу двух мутаций ковида – «Эрис» и «Пирола», сообщил портал «Лайф.ру» со ссылкой на слова терапевта и главврача лаборатории «Гемотест» Максима Маскина. По его наблюдениям, оба этих штамма обладают высокой степенью заразности (об «Омикроне» говорили тоже самое, но он переносился в легкой форме).

Следующее поколение мутировавшего ковида, дремавшее в крови людей переболевших коронавирусом, научилось обходить защитный барьер иммунитета. Новый вирус стал более коварным – он прячется в организме заразившегося человека (симптомы очень неяркие) и может проявить себя только на третий-пятый день после заражения, когда степень поражения уже высока.

Потому российские медики рекомендуют не ждать, пока признаки «Пиролы» свалят с ног, а при первых проявлениях недомогания обращаться за медицинской помощью. Но лучше всего уже сейчас вакцинироваться (прививка, созданная для предыдущих версий вируса, хорошо показала себя и в борьбе с нынешним поколением ковида).