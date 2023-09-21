Когда дадут тепло в Новосибирске: онлайн-карта подключения к отоплению на сентябрь 2023

Традиционно тепло в столицу Западной Сибири будут подавать в пять этапов.

Подачу тепла в Новосибирске, как правило, начинают с учреждений и организаций социальной сферы. В первую очередь батареи прогреваются в детских садах, школах и больницах. Затем последовательно переходит в режим зимней работы центральное отопление в жилых домах города и его окрестностей.

Согласно информации, размещённой на сайте «Сибирской генерирующей компании», подача тепла в жилые дома Новосибирска начнется с 25 сентября 2023 года. Запуск системы теплоснабжения в Новосибирске будет проводиться в пять этапов (по два дня каждый), но не более десяти дней:

· с 21 по 22 сентября — в медицинские и дошкольные образовательные учреждения, а также организации с круглосуточным пребыванием детей;

· с 25 сентября (в три этапа по два дня каждый) — жилые дома.

На последнем этапе тепло получат институты, объекты культуры и другие учреждения, а также промышленные предприятия.

Интерактивная карта поэтапного подключения к теплоцентралям и списки улиц на каждом этапе уже опубликованы на сайте компании.