Кому и на сколько повысят пенсии 1 октября 2023 года

Октябрьское повышение пенсий в России спланировано заранее и является традиционным для отдельных категорий пенсионеров, но в текущем году станет беспрецедентным по размеру.

Социальный фонд России, как новая структура, объединённая с Пенсионным фондом, успешно реализует все планы государственной поддержки пожилых людей. Так с 1 октября текущего года традиционно будет индексировано ежемесячное пособие по старости (выслуге лет) для бывших военных.

Впервые за истекшие 10 лет довольствие военным пенсионерам вырастет сразу на 10,5 процентов, пояснили в СФР. Связано это с высокими скоростями инфляционных процессов в нашей стране и схемой начисления пособий, отличной от гражданских пенсий. Наряду с пенсиями вырастет и денежное довольствие действующих военных (размер их окладов изменится в 1,105 раза).

Рассчитываться на октябрьское повышение выплат могут сразу несколько категорий военных пенсионеров:

· бывшие военные, выслужившие определённый стаж (зависит от рода войск);

· бывшие сотрудникам ФСБ, ФСО и СВР;

· следователи и сотрудники Службы исполнения наказаний, МВД и Росгвардии;

· бывшие сотрудники МЧС, пожарные;

· бывшие сотрудники таможенных и органов контроля за оборотом наркотиков;

* военные пенсионеры, вернувшиеся на службу или мобилизованные в рамках частичной мобилизации (пенсия+довольствие по контракту+компенсация пенсии за истекшие с момента призыва месяцы).