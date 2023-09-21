Конкурс эссе «Я мечтаю стать железнодорожником!» стартовал для юных пассажиров АО «Экспресс-пригород» в честь 20-летия ОАО «РЖД»

21 сентября, в преддверии 20-летия ОАО «РЖД», компания «Экспресс-пригород» запускает конкурс эссе «Я мечтаю стать железнодорожником!» среди школьников – пассажиров пригородных поездов Новосибирской области.

Принять участие в конкурсе смогут учащиеся 6 – 11 классов, в двух возрастных категориях: 6 – 8 классы и 9 –11 классы.

Участникам необходимо написать эссе на тему «Я мечтаю стать железнодорожником!» в сроки проведения акции, заявки на участие и конкурсные эссе принимаются до 6 октября 2023 года.

Итоги будут опубликованы на официальном сайте АО «Экспресс-пригород» 20 октября.

Конкурс эссе проводится АО «Экспресс-пригород» в рамках праздничных мероприятий к 20-летию ОАО «РЖД», направлен на выявление и поддержку талантливых юных пассажиров, расширение знаний о многообразии железнодорожных профессий.

Дополнительную информацию можно узнать:

– на официальном сайте компании;

– по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00);

– на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области.