Модернизация продолжается — мэр Новосибирска Анатолий Локоть осмотрел Гусинобродский полигон

В Новосибирске продолжается модернизация Гусинобродского полигона для размещения ТКО — въезд открыт только для организаций, работающих по договору, площадка оснащена весовой группой, на территории полигона проводится частичная сортировка и утилизация мусора. Работу Гусинобродского полигона проверил мэр Анатолий Локоть.

«Последние шесть лет в Новосибирске происходят кардинальные изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Когда мы приступали к решению проблемы с полигонами (в Новосибирске две основные площадки — на правом и левом берегах), их санитарное состояние было плачевное, начиная с входной группы и состояния техники, заканчивая незаконным финансовым оборотом. Задача стояла — кардинально изменить ситуацию, стабилизировать санитарное состояние полигонов, сделать финансовый оборот прозрачным, отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы повышаем культуру обращения с твердыми коммунальными отходами. На Гусинобродском полигоне не допускается прорыва стоков, въезд на территорию оснащен группой весового контроля, который могут одновременно проходить две машины, выезд организован по специально отсыпанной площадке, чтобы машины не выносили грязь с полигона на дороги города».

Ежедневно на Гусинобродский полигон привозят около семи тысяч кубометров мусора. На вторичную переработку отправляются ТКО, отсортированные на придомовых площадках, это около 10-20 % от общего объема, на полигоне он не складируется.

По словам директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова, все работы на территории полигона, а также его содержание производятся за счет собственных средств предприятия. Гусинобродский полигон может еще функционировать около пяти лет, после чего его необходимо закрыть на рекультивацию.

Ежедневно в Новосибирске вывозится 13-14 тысяч кубометров мусора, но ситуация меняется в связи с развитием и ростом города. Через два года на рекультивацию необходимо будет закрыть левобережный полигон, мусорный полигон в Пашино сегодня рекультивируют по национальному проекту. Новая площадка с современным заводом по переработке мусора — это актуальный вопрос для Новосибирска — уверен глава города.

«В Новосибирске вывозом твердых коммунальных отходов занимается муниципальное предприятие. Шесть лет назад процент вывоза мусора МУП «САХ» составлял около 10 %, сейчас — 100 %. За время работы муниципального предприятия стабилизировалась ситуация с вывозом мусора не только в городе, но и в области, так как МУП «САХ» является региональным оператором», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.