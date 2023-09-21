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общество

Мужчина из Новосибирска продаёт фигурки членозавров в интернете

Фото: частный сайт объявлений

В Новосибирске мужчина продаёт фигурки членозавров онлайн.

Житель Новосибирска Сергей Пшеничный выставил на продажу провокационные фигурки членозавров. Такой товар появился на популярном сайте объявлений.

Фигурки, известные в соцсетях как членозавры, получили более цензурное название — бананозавры. Они представляют собой симбиоз динозавра и мужского полового органа. Каждая из них сделана с помощью 3D-принтере.

Один членозавр золотистого цвета стоит 2 950 рублей. Особенно заинтересованным клиентам продавец высылает дополнительные фотографии товара.

Сергей Пшеничный также продаёт статуэтки в виде ладони с ягодицами. Они обойдутся покупателям в 1 250 рублей за штуку.

Напомним, что в Новосибирске любитель БДСМ-субкультуры по имени Владислав вызвал волну интереса и недоумения в социальных сетях необычными методами поиска женщины.

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Диана Джафарова
журналист

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